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В Украину закрыт въезд из РФ мужчинам 16−60 лет
30.11.2018 10:15
Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.
Данное решение принято в связи с введением военного положения. Об этом на совещании у президента заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.
«В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола», — заявил Цигикал.
Данное распоряжение не касается украинцев, которые едут из России домой.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, закрытие, въезд
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