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Военное положение: Украина запретила въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет
Сегодня, 30 ноября, стало известно, что для мужчин, которые являются гражданами Российской Федерации, Украины полностью закрыла въезд на свою территорию, передает replyua.net. Отмечается, на совещании глав силовых ведомств по усилению обороноспособности под руководством президента Петра Порошенко, глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сообщил, что всем мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет запрещено пересекать границу с нашим государством. «Не допускаются в страну россияне-мужчины в возрасте от 16 до 60 лет», - отметил он.
Цигикал также отметил, что исключением для допуска в страну для таких лиц являются гуманитарные цели. В качестве примера он назвал похороны. «В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. В настоящее время ограничен въезд иностранцев – прежде всего граждан Российской Федерации. Осуществляется непропуск граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет – лиц мужского пола», – подчеркнул Цигикал. Он также сообщил, что в связи с тем, что в Украине действует военное положение, на границе усилена охрана. «Что касается граждан Украины – никаких ограничений не существует», - отметил он. В то же время Петр Порошенко отметил, что необходимо ужесточить требования к регистрации граждан России, особенно в областях Украины. «Предложение прошу внести мне в течение 24 часов на утверждение», – подчеркнул он.
Теги: Украина, Донбасс, война, мужчины
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