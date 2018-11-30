Всеобщая мобилизация в Украине: украинский эксперт рассказал о возможных прогнозах – подробности

30.11.2018 12:30

Один из экспертов рассказал о том, какова вероятность начала всеобщей мобилизации.

Он отметил, что она маловероятна, поскольку за 30 дней только учреждается в должной мере сам процесс мобилизации. Специалист по безопасности Сергей Шабовта сказал свое слово по поводу военного положения.

Он заявил, что всеобщая мобилизация в Украинском государстве маловероятна, так как есть изъяны в подготовке мобилизационного процеса, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Голос.UA". "Давайте посмотрим на обстоятельства с объективной точки зрения.

За 30 дней у нас только начнет идти процесс мобилизации. По этой причине украинский лидер Петр Порошенко обозначит категорию из оперативного резерва. Шрикомасштабной мобилизации ожидать не стоит, так как она будет попросту бесполезна. Маловероятно, что она случится", - сказал эксперт.

Шабовта отметил, что даже тут бывают исключения. Он рассказал об отдельных личностях из Харьковской области, которые ранее участвовали в военных операциях в зоне АТО. Именно они готовы действовать. "Тот факт, что на Волыни военнослужащие насильно вывозили из домов призывников, связан с неудачной призывной компанией в нашем государстве. Но масштабной охоты на призывников не было. Просто Волынь является регионом с самым низким показателем по явке призывников", - подытожил специалист. Напомним, Парубий рассказывал о том, что Порошенко после введения военного положения вправе объявить без соглашения Рады о всеобщей мобилизации.

До этого же поступало сообщение о массовой мобилизации в "ДНР".



Источник: www.dialog.ua