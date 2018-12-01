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35 миллионов на мелкие расходы: кто дарит нардепам чемоданы с деньгами
Ценные подарки чиновникам чаще всего презентуют "близкие родственники"
Народные депутаты из года в год возмущают страну дорогими подарками, стоимость которых нередко измеряется миллионами. Именно с помощью нескромных презентов чиновники легализуют средства сомнительного происхождения, вписывая в декларации простое объяснение для неожиданных доходов, пишет Политека.
Согласно законодательству депутатам разрешено получать от одного человека подарки стоимостью не более двух прожиточных минимумов. Однако чиновники и на это ограничение нашли управу — дорогие сюрпризы устраивают только близкие родственники, для которых закон делает исключение.
Народные депутаты из года в год возмущают страну дорогими подарками, стоимость которых нередко измеряется миллионами. Именно с помощью нескромных презентов чиновники легализуют средства сомнительного происхождения, вписывая в декларации простое объяснение для неожиданных доходов, пишет Политека.
Согласно законодательству депутатам разрешено получать от одного человека подарки стоимостью не более двух прожиточных минимумов. Однако чиновники и на это ограничение нашли управу — дорогие сюрпризы устраивают только близкие родственники, для которых закон делает исключение.
Сергей Березенко, член фракции партии «Солидарность» БПП получил в подарок 469 тысяч гривен. Нескромный презент нардепу сделал двоюродный брат — Павел Матвиенко. А Елена Бойко из Народного Фронта стала объектом щедрости для видимо хорошо воспитанного сына — подарок для мамы обошелся ему в 623 тысячи гривен.
Вадим Ивченко из «Батькивщины» наоборот получает «подарочные» доходы от отца, который порадовал чадо суммой в 1,5 млн гривен. Зато член депутатской группы «Возрождение» не стал размениваться на мелочи и задекларировал подарок на сумму 17 млн гривен.
Лидером стал любимец НАПК Денис Дзензерский. Возможно именно многомиллионные задолженности Дзензерского-младшего перед банками РФ побудили отцу подарить нардепу баснословную сумму в 35 млн гривен.
Добавим, по результатам исследования, проведенного в сентябре 2018 года, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, большая часть опрошенных отдала бы свои голоса за Юлию Тимошенко (14,9%), Анатолия Гриценко (8,0%), Петра Порошенко (7,9%) или Вадима Рабиновича (7,2%).
Другие кандидаты получили бы меньшую поддержку: Юрий Бойко — 6,1%, Владимир Зеленский — 6,1%, Олег Ляшко — 5,9%, Святослав Вакарчук — 4,2%. В опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью примут участие в президентских выборах.
Что касается парламентских выборов, в новый состав высшего законодательного органа Украины прошли бы семь политических партий. Наибольшее количество голосов получат следующие партии: «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко (11,3%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (8,2%), «Блок Петра Порошенко« Солидарность» (7,8%), и «За жизнь» Вадима Рабиновича (7,3%).
Также в новый состав парламента попадают партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко (7,2%), «Слуга народа» Владимира Зеленского (6,9%) и Радикальная партия Олега Ляшко (6,7%). Другие политические партии, в частности Объединение «Самопомич» Андрея Садового, ВО «Свобода» и другие имеют значительно меньшие шансы на победу в выборах.
Источник : https://from-ua.com
Теги: деньги, расходы, нардепы
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