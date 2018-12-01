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Атака в Азовском море: страны G7 выдвинули требование России
30 ноября страны "Большой семерки" (G7) потребовали от России освободить захваченных в Азовском море украинских моряков и их суда.
В заявлении министров иностранных дел, опубликованном на сайте МИД Канады сказано, что Россия неоправданно использовала военную силу против украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе.
"Мы, министры иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокий представитель Европейского союза, выражаем нашу серьезную обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно повысили напряженность. Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала", - говорится в сообщении.
Страны G7 призывают Россию освободить задержанные экипажи и суда и "воздерживаться от препятствования законному прохождению кораблей через Керченский пролив".
"Мы, G7, еще раз повторяем, что мы не признавали и никогда не признаем незаконной аннексии Россией Крымского полуострова, и мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении.
Источник: http://podrobnosti.ua
Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, моряки, атака, G7
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