Атака в Азовском море: страны G7 выдвинули требование России

01.12.2018 09:15

30 ноября страны "Большой семерки" (G7) потребовали от России освободить захваченных в Азовском море украинских моряков и их суда.

В заявлении министров иностранных дел, опубликованном на сайте МИД Канады сказано, что Россия неоправданно использовала военную силу против украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе.

"Мы, министры иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокий представитель Европейского союза, выражаем нашу серьезную обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно повысили напряженность. Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала", - говорится в сообщении.

Страны G7 призывают Россию освободить задержанные экипажи и суда и "воздерживаться от препятствования законному прохождению кораблей через Керченский пролив".

"Мы, G7, еще раз повторяем, что мы не признавали и никогда не признаем незаконной аннексии Россией Крымского полуострова, и мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении.

Источник: http://podrobnosti.ua