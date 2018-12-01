Берегитесь российских фейков

01.12.2018 12:55

Началось. Россия готовится оккупировать новые территории Украины. Так, в «Л/ДНР» войска террористов приведены к высшей степени боевой готовности. Силовики боевиков привлекаются к разного рода учениям, а мирным жителям традиционно ставят старую пластинку об опасности со стороны Объединённых сил. Но главные усилия пропагандистов сосредоточены не только на оккупированных территориях, а по всей стране.

Если в так называемых «республиках» говорят химической угрозе со стороны нашей армии, то на Украине направления пропаганды несколько другие: твердят, что украинские моряки спровоцировали российских и что военное положение попирает права граждан.

«В частности, в некоторых СМИ и лентах соцсетей появляются несуществующие и откровенно абсурдные по своему содержанию якобы «приказы, директивы и распоряжения» от руководства Министерства обороны Украины. Одной из этих нелепостей является якобы «приказ Министра обороны Украины» относительно компенсации недостатка автомобильного транспорта в Вооруженных Силах за счет авто на иностранной регистрации, владельцы которых не растаможили свой автотранспорт», – говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

В Минобороны напомнили также о фейковых указах, SMS-сообщениях с предложением прибыть в ближайшее воинской части, разосланных жителям разных областей Украины.

Кроме того, Министерство обороны Украины сообщает, что не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений и никогда Вооруженные Силы Украины не прибегали к подобным мерам информирования граждан.

Происходящее – ничто иное, кроме как проявление гибридной агрессии России против Украины, но оснований для паники нет. Общество уже выработало некий иммунитет к российским фейкам и уж точно не поверит в новую атаку российских боевиков.

Источник : https://news.dn.ua