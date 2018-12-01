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Блокада не страшна: Украина придумала, как обхитрить Россию в Азовском море
Из-за блокады, которую Россия устроила в Азовском море, Украине не имеет доступа к своим портам
Так, в РФ через керченский пролив не пропускают в акваторию торговые суда, что приносит значительные убытки украинским портам.
Тем времени, в Украине начали задумываться о выходе из сложившейся ситуации.
Неординарное решение предложил политический эксперт и аналитик Анатолий Октисюк.
По его мнению, разобраться с блокадой поможет новый канал от Днепра до Азовского моря.
«Уже предлагал в качестве решения проблемы вырыть канал, который соединил бы Днепр с Азовом… Можно сейчас хотя бы произвести какие-нибудь расчеты. Посмотреть, будет ли это экономически выгодно… Тут надо все хорошо просчитать и продумать», — объяснил политэксперт.
Так, дальнейшая блокада приведет к тому, что Азовское море станет внутренним озером России. Доступ к нему у Украины сохранится только частично.
«Порты Бердянск и Мариуполь будут потихоньку вымирать… Ведь уже сейчас блокада украинских портов приводит к большим убыткам. По морю доставлялось зерно, привозили металлопрокат в Мариуполь. А теперь Керченский пролив полностью заблокирован», — подытожил эксперт.
Ранее же ФСБ опубликовала официальный отчет о столкновении между украинскими и российскими кораблями в Керченском проливе, который доказал вину России в нарушении международных правил.
Российская Федеральная служба безопасности представила хронологию событий, развернувшихся в Азовском море 25 ноября. При этом украинские журналисты сразу же обратили внимание на любопытные детали представленного отчета.
Так, по данным ФСБ, по украинским кораблям в 20:45 (МСК) был открыт предупредительный огонь в координатах РФ Ш=44° 53’47 СШ, Д=36° 25’76 ВД. При этом россияне утверждают, что вели огонь так, чтобы это могли увидеть украинские моряки.
Теги: Украина, Россия, Азовское море
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