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Из-за коммунальщиков, подделавших документы, погибли 8 человек
Дело должностных лиц коммунального предприятия, которых обвиняют в гибели восьми человек, направлено в суд.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области органами полиции закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель 8 человек, двое из которых - малолетние, что произошло в Бердичеве.
В четверг, 29 ноябрь 2018, прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 2 ст. 272, чч. 1, 4 ст. 358 и ч.1 ст. 366 УК Украины и направлено в Бердичевского горрайонного суда для рассмотрения по существу.
Вследствие противоправных действиях работников коммунального предприятия г. Бердичев, в том числе нарушения технических требований и инструкций охраны труда в одной из квартир погибли восемь человек, среди которых - двое малолетних.
Должностных лиц коммунального предприятия обвиняют в том, что ими допущены подделки служебной документации о проведении периодического прочистки дымовых каналов в многоквартирном доме, а также не обеспечено соблюдение требований законодательства при проведении работ с повышенной опасностью с газовым оборудованием.
Противоправные действия работников коммунального предприятия, в том числе нарушение технических требований и инструкций охраны труда привели к гибели в одной из квартир восьми человек, среди которых - двое малолетних, которое произошло в марте этого года в Бердичеве.
Источник : https://antikor.com
Теги: Донбасс, документы, человек, коммунальщики
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