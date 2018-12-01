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Эксперты заявили о самом сильном снижении цен на нефть за последние десять лет

01.12.2018 22:30
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Эксперты заявили о самом сильном снижении цен на нефть за последние десять лет

Финансовое интернет-издание Investing.com вчера, 30 ноября, проинформировало о самом серьезном снижении стоимости нефти за последнее десятилетие, которое зафиксировали в ноябре. Как передает replyua.net, если сравнивать с началом месяца цена североморской марки Brent снизилась на 21,6 %. Цена январских фьючерсов нефти Brent 30 ноября на торгах на лондонской бирже ICE находилась на отметке 58,6 доллара за баррель.

Снизилась цена и техасской марки WTI — в ноябре она стала дешевле на 22,4 %. Так, стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи 30 ноября была равна 50,5 доллара за баррель. Большее падение цены на нефть на мировом рынке наблюдалась только в октябре 2008 года. На то время Brent за месяц стала дешевле на 33,4 процента, а WTI — на 32,6 процента.

Аналитики авторитетного американского агентства Bloomberg уже предупредили, что нефть и далее будет дешеветь, если на рынке будет сохраняться избыток ее предложения. Единственный выход - это сокращение суточной добычи нефти. 



Теги: Донбасс, цена, нефть, эксперт
 
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