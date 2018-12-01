Мир в Украине возможен: 5 основных пунктов

01.12.2018 08:30

Министерство иностранных дел Германии обнародовало стратегию помощи в достижении мира и стабильности в Украине.

"После того как Россия незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Востоке, в Украине было убито более 10 000 человек. Глубокий конфликт в непосредственной близости к Европе также является серьезным риском для безопасности Германии", - говорится в текстестратегии, размещенном на сайте МИД Германии 30 ноября.

Стратегия включает в себя пять пунктов, первый из которых: необходимость имплементации Минских договоренностей.

Кроме того, в правительстве Германии отмечают, что не собираются терпеть нарушение международного права, в частности, в контексте аннексии Крыма.

"Для Германии ясно: неправомерное деяние не может создать новое, юридически действительное государство. Федеральное правительство решительно настроено на территориальную целостность Украины", - сказано в тексте.

Третьим пунктом стратегии отмечена необходимость укрепления и защиты наблюдателей ОБСЕ.

Четверты пункт: необходимость оценки размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Германия будет продолжать поддерживать дискуссии о создании миссии ООН с целенаправленным мандатом", - говорится в тексте.

Пятым пунктом идет поддержка реформ в Украине.

"С целью достижения мира и стабильности в Украине Германия поддерживает ее комплексным планом действий. Речь идет не просто о помощи украинской экономике. Германия особенно поддерживает стремление украинцев к разнообразному и открытому обществу. Также правительство поддерживает модернизацию управления и децентрализацию в Украине" - подчеркивается в стратегии.

Тем временем страны "Большой семерки", членом которой является и Германия, потребовали от России освободить захваченные украинские корабли и моряков.

Источник: http://podrobnosti.ua