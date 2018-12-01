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На Азовском море поднялись двухметровые волны (Фото)
01.12.2018 13:12
Сегодня, 1 декабря, на Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска синоптики обещают усиление северо-восточного ветра до 25-28 м/с, волны высотой 13-15 дм (1,3-1,5 м – прим.), в открытой части моря – 15-20 дм, быстрое обледенение судов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
При этом по данным мариупольского горсовета, жители Мариуполя остались без электроснабжения. В связи с ухудшением погодных условий – усиленным ветром, несколько десятков домов обесточены. Из-за снижения температуры море стало замерзать.
Теги: Донбасс, Азовское море, волна
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