Около 2 миллионов украинцев работают на польскую экономику — глава МИД

01.12.2018 16:25

В Польше почти два миллиона украинцев работают на польскую экономику. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на заседании украинско-польского форума партнерства в Киеве.

«Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти два миллиона украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства», — сказал он.

Польский министр добавил, что в польских вузах учатся почти 40 тысяч студентов из Украины.

По словам Чапутовича в 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 миллионов виз.

Источник: https://donpress.