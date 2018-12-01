Отец захваченного в плен моряка ВМС обрушил гнев на Тимошенко и Ляшко: "Украина в опасности"

01.12.2018 15:28

Отец захваченного Россией в плен офицера ВМС Украины Валерия Сороки раскритиковал отдельных депутатов Верховной Рады, которые блокировали введение в стране военного положения. В эфире "Прямого" Виктор Сорока высказал все, что думает об Олеге Ляшко и Юлии Тимошенко, передает "ЛентаUA.net" со ссылкой на "Диалог.UA". 25 ноября Россия в Керченском проливе атаковала и захватила 3 корабля ВМС Украины, направлявшихся в порт Мариуполя. В плену оказались 24 моряка, некоторые из которых получили травмы. Президент Петр Порошенко экстренно предложил ввести в стране военное положение в ответ на открытую агрессию. Однако по этому поводу в Раде разыгрался настоящий скандал с оскорблениями, блокировкой трибуны и прочим. Активным участником этого беспредела был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Виктор Сорока, сын которого оказался в плену оккупанта, по этому поводу написал весьма нелестный для депутатов пост в Сети. От своих слов он не отказывается. Помогала ему и Юлия Тимошенко, метящая в кресло президента. "Корабли расстреляны… у нас есть военнопленные, неизвестно об их судьбе, - и тут выходят два, будем говорить так, представителя народа…. и торгуются с президентом о введении военного положения", - возмутился Сорока, уточнив, что это абсолютно циничное и расчетливое поведение. "Это не народные депутаты", - подчеркнул он, обозвав Ляшко "дрянью и первым скотинякой". Отец моряка подчеркнул, что депутатам в первую очередь следовало думать о пленных парнях, а потом о своих выборах. "Сегодня государство Украина в опасности!", - попытался образумить народных избранников Сорока.

Источник : https://lentaua.net