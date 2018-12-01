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РФ запретила проходить через Керченский пролив судам под флагами ЕС и Турции
Блокада Россией Азовского моря продолжается, страна – агрессор отказывается пропускать Керченский пролив корабли, к тому же, не только украинские. Приходится стоять и ожидать досмотра судам под флагами европейских стран, передает replyua.net со ссылкой на «Думскую». Отмечается, что в Керченском проливе в ожидании стоят 20 судов. Из них пять ходят под флагами Австрии, Нидерландов, Мальты, Германии и Болгарии. Восемь судов являются собственностью компаний Турции, еще четыре — компаниям из Ливана. Одно судно простаивает с 17 ноября.
Россия последний раз пропустила суда в порты Бердянска и Мариуполя 24 ноября, а уже на следующий день была совершена агрессия в Керченском проливе против украинских кораблей. Не все дождались своей очереди на проход в Мариуполь. Так, 28 ноября турецкий сухогруз отказался от захода в Азовское море и ушел в Одессу.
Дополнительно девять судов стоят на выходе из Азовского моря. Грузовые суда принадлежат Греции, Австрии, Мальте и Турции. Последний раз из Азовского моря в Керченский пролив суда пропустили 27 ноября.
Теги: Турция, суд, Керченский пролив
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