Украина окружена 80-тысячной группировкой российских военных, - Порошенко

01.12.2018 20:15

Также вокруг Украины развернуто 1400 артиллерийских и ракетных систем

Президент Украины Петр Порошенко во время передачи военным новой и отремонтированной авиатехники 1 декабря назвал количество российского вооружения, расположенного на аннексированных и оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

По его словам, вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов.

Он также добавил, что в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей выполняют задачи более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в частности ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.

Источник : https://www.rbc.ua