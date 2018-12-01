Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина окружена 80-тысячной группировкой российских военных, - Порошенко

01.12.2018 20:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина окружена 80-тысячной группировкой российских военных, - Порошенко

Также вокруг Украины развернуто 1400 артиллерийских и ракетных систем

Президент Украины Петр Порошенко во время передачи военным новой и отремонтированной авиатехники 1 декабря назвал количество российского вооружения, расположенного на аннексированных и оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

По его словам, вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов.

Он также добавил, что в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей выполняют задачи более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в частности ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.

Источник : https://www.rbc.ua 

 
 
 


Теги: Донбасс, военные, группировка, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх