Украинцы штурмуют военкоматы: что происходит

01.12.2018 20:45

В обществе паника? А что в душе у вас?

Несмотря на то, что в стране не была объявлена мобилизация среди населения, очередь в военкомат не на шутку встревожила украинцев, пишет Политека.

Отмечается, что инцидент произошел в Мелитополе (Запорожская область

Так, 1 ноября, возле одного из мелитопольских военкоматов заметили огромную очередь, которая потрясла местных жителей. Мобилизации в Украине пока не объявляли, но мужчины решили «штурмовать» ведомство.

В военкомате заявили, что ситуация под контролем. И напомнили, что многие военнообязанные, которые относятся к первой очереди резерва, решили просто воспользоваться свободной субботой и отметиться для учета.

В органе местного военного управления напомнили, что резерв предназначен для комплектования вооруженных сил и других военных формирований, прибывающих для выполнения обязанностей службы по вызову их командиров как в мирное время, так и в особый период. Кроме этого, в очереди также были люди, которые могут проходить как контрактную, так и срочную службу.

В военкомате добавили, что все идет по плану и ничего экстраординарного не происходит.

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