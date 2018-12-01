"Украине надо экстренно готовиться - одной акции Кремлю оказалось недостаточно", - прогноз Эйдмана

01.12.2018 21:45

Захватом военных кораблей в Керченском проливе Кремль не добился нужного результата. Будет еще более опасная провокация, уверен известный российский социолог и блогер Игорь Эйдман. С настораживающим прогнозом по войне Украины и РФ Эйдман выступил в Facebook, передает "Диалог.UA". Социолог подчеркнул, что путинский режим уже фактически превратился в диктатуру. А, в соответствии с заветами Гитлера и Лимонова, любой диктатуре нужен образ врага. Кремль этому постулату свято следует. Отлично в качестве внешнего врага Путину подошли украинцы. "Люди охотно верят, что "америкосы", вместе с англичанами и прочими европейцами, что-то мутят против России, но никаких живых эмоций к ним не испытывают. Америка - это такой абстрактный воображаемый враг. Однако диктатуре нужны чувства людей: ненависть, презрение к противнику, оборачивающиеся любовью к диктатору. Кремлю требовался зримый образ живого "теплого" врага. Такую эмоциональную реакцию мог вызвать кто-то хорошо знакомый, близкий сосед или даже бывший приятель. Украина и украинцы идеально подошли на эту роль", - объяснил Эйдман. Он напомнил, что в 2014 году режим реализовал свой жуткий план и для него все сработало - рейтинг Путина поднялся на ранее недосягаемые высоты. Однако сейчас пошел откат. Путин стремительно теряет поддержку своего электората. По мнению эксперта, именно эта причина заставила его устроить кровавое побоище в Азовском и Черном морях, захватив корабли ВМС Украины. "Однако одной такой акции явно недостаточно, чтобы оживить образ "украинского врага" и спровоцировать новый массовый психоз. Боюсь, впереди более масштабные провокации", - предупредил Эйдман, отметив, что по результатам саммита G20 Путин так и остался "мировым изгоем". "Ему просто нечего терять", - заверил социолог.



Источник : https://www.dialog.ua