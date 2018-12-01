В Одессе военный после ссоры с прохожими устроил стрельбу

01.12.2018 18:47

В Одессе в ночь на 1 декабря военный устроил стрельбу. Об этом в Facebook сообщает штаб оперативного командования "Юг".

Сообщается, что стрельбу устроил военнослужащий из воинской части А2393. "Военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух", - сказано в сообщении.

Отметим, что пострадавших в результате происшествия нет. Стрелка задержала полиция.

"За совершенное правонарушение военнослужащий будет уволен из рядов Вооруженных Сил Украины. Назначено служебное расследование. Личный состав в/ч А2393 осуждает преступные действия военнослужащего", - отметили в командовании.

Источник : https://strana.ua