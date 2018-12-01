Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Одессе военный после ссоры с прохожими устроил стрельбу

01.12.2018 18:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В Одессе в ночь на 1 декабря военный устроил стрельбу. Об этом в Facebook сообщает штаб оперативного командования "Юг".

Сообщается, что стрельбу устроил военнослужащий из воинской части А2393. "Военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух", - сказано в сообщении.

Отметим, что пострадавших в результате происшествия нет. Стрелка задержала полиция.

"За совершенное правонарушение военнослужащий будет уволен из рядов Вооруженных Сил Украины. Назначено служебное расследование. Личный состав в/ч А2393 осуждает преступные действия военнослужащего", - отметили в командовании.

Источник : https://strana.ua 



Теги: Донбасс, Одесса, стрельба, военный
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх