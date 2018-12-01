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В России вспомнили о правах человека: Просят снять ограничения на въезд российским мужчинам в Украину

01.12.2018 12:15
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В России вспомнили о правах человека: Просят снять ограничения на въезд российским мужчинам в Украину

Глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной Рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничение на въезд в страну российским мужчинам. Об этом сообщают российские СМИ.

Он отметил, что подобная мера «откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учебу, на крестины, на поминальные службы».

«Вот почему я убежден, что запрет ущемляет и права украинских граждан, имеющих в России родственников, друзей, деловых партнеров», – добавил он.

 Источник : https://dnews. 



Теги: Россия, права человека, ограничение
 
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