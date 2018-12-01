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В России вспомнили о правах человека: Просят снять ограничения на въезд российским мужчинам в Украину
01.12.2018 12:15
Глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной Рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничение на въезд в страну российским мужчинам. Об этом сообщают российские СМИ.
Он отметил, что подобная мера «откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учебу, на крестины, на поминальные службы».
«Вот почему я убежден, что запрет ущемляет и права украинских граждан, имеющих в России родственников, друзей, деловых партнеров», – добавил он.
Источник : https://dnews.
Теги: Россия, права человека, ограничение
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