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Военное положение на 30 дней: как изменится жизнь простых граждан
Список ограничений и запретов
Введение военного положения не предусматривает мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан или с внедрением цензуры, пишут ФАКТЫ.
«Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и не атаковать Украину тезисами, одолженными у российских пропагандистов», — сказал он.
Введение военного положения не предусматривает мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан или с внедрением цензуры, пишут ФАКТЫ.
«Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и не атаковать Украину тезисами, одолженными у российских пропагандистов», — сказал он.
В то же время, как написал нардеп Мустафа Найем в Facebook, военное положение предлагается ввести на территории всей страны с 26 ноября 2018 до 26 января 2019 года с правом временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, предусмотренных ст. 30−34, 38, 39, 41−44 и 53 Конституции Украины.
Найем напомнил, что статья 30 гарантирует неприкосновенность жилища, статья 31 — тайну переписки, телефонных разговоров, статья 32 — невмешательство в личную и семейную жизнь, статья 33 — свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украина, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
«Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Статья 38. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления», — напомнил депутат.
По словам нардепа, также могут ограничиваться права, гарантированные статьей 39 (право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги), статьей 41 (право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности), статьей 42 (право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом).
Кроме того, во время военного положения могут временно ограничивать права граждан, закрепленные в статье 43 (право на труд), статье 44 (те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов) и статье 53 (право на образование).
Введение военного положения не предусматривает мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан или с внедрением цензуры, пишут ФАКТЫ.
«Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и не атаковать Украину тезисами, одолженными у российских пропагандистов», — сказал он.
В то же время, как написал нардеп Мустафа Найем в Facebook, военное положение предлагается ввести на территории всей страны с 26 ноября 2018 до 26 января 2019 года с правом временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, предусмотренных ст. 30−34, 38, 39, 41−44 и 53 Конституции Украины.
Найем напомнил, что статья 30 гарантирует неприкосновенность жилища, статья 31 — тайну переписки, телефонных разговоров, статья 32 — невмешательство в личную и семейную жизнь, статья 33 — свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украина, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
«Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Статья 38. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления», — напомнил депутат.
По словам нардепа, также могут ограничиваться права, гарантированные статьей 39 (право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги), статьей 41 (право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности), статьей 42 (право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом).
Кроме того, во время военного положения могут временно ограничивать права граждан, закрепленные в статье 43 (право на труд), статье 44 (те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов) и статье 53 (право на образование).
Что конкретно изменится с введением военного положения в стране и как это повлияет на украинцев, пишет newsone.ua.
Этот правовой режим предусматривает разного рода ограничения. В целом определено 24 пункта, среди которых:
- усиленная охрана объектов;
- трудовая повинность для трудоспособных для выполнения работ по ликвидации ЧП или общественно полезных работ;
- предприятия любой формы собственности могут использоваться для нужд обороны;
- принудительно могут отчуждаться частное или коммунальное имущество;
- комендантский час;
- особый режим въезда и выезда, ограничиваться передвижение граждан, иностранцев и лиц без гражданства;
- ограничения движения автомобилей;
- проверка документов, в случае необходимости – осмотр вещей, машин, грузов, служебных помещений и жилья;
- запрет на проведения мирных собраний, митингов, демонстраций, других массовых мероприятий;
- может подниматься вопрос о запрете политсил и партий, общественных объединений, если их деятельность направлена на "ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем";
- запрет или ограничение на выбор местонахождения или жительства;
- регулирование работы полиграфических предприятий, издательств, телерадиоогранизаций, СМИ, заведений культуры и пр. Они могут использоваться военными для проведения разъяснительной работы среди населения;
- запрет на передачу информации через компьютерную сеть;
- запрет на торговлю оружием, химическими или сильнодействующими веществами, алкоголем;
- особый режим в сфере производства и продажи медсредств с наркотическими средствами в составе;
- запрет на смену местожительства военнообязанных без разрешения военного комисара или подразделения СБУ, разведки;
- повинность для граждан и юридических лиц поселять у себя военных;
- может проводиться эвакуация населения;
- могут вводиться нормы по обеспечению населения продовольствием;
- могут устраняться с должностей руководители предприятий, организаций из-за невыполнения норм закона о военном положении.
Также важно уточнить, что в с период режима военного положения полномочия президента не могут быть прекращены. В случае, если срок полномочий главы страны истекает во время военного положения, то он продолжает свою работу до окончания срока военного положения. Кроме этого, не могут быть прекращены полномочия парламента, Кабмина, уполномоченного президента по правам человека, судей, прокуроров, а также контразведчиков и следователей.
Как проходит процедура введения военного положения?
Введение режима военного положения проходит в четыре этапа:
1. Сперва, соответствующее предложение президенту подает Совет нацбезопасности и обороны.
Введение военного положения не предусматривает мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан или с внедрением цензуры, пишут ФАКТЫ.
«Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и не атаковать Украину тезисами, одолженными у российских пропагандистов», — сказал он.
В то же время, как написал нардеп Мустафа Найем в Facebook, военное положение предлагается ввести на территории всей страны с 26 ноября 2018 до 26 января 2019 года с правом временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, предусмотренных ст. 30−34, 38, 39, 41−44 и 53 Конституции Украины.
Найем напомнил, что статья 30 гарантирует неприкосновенность жилища, статья 31 — тайну переписки, телефонных разговоров, статья 32 — невмешательство в личную и семейную жизнь, статья 33 — свободу передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украина, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
«Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Статья 38. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления», — напомнил депутат.
По словам нардепа, также могут ограничиваться права, гарантированные статьей 39 (право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги), статьей 41 (право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности), статьей 42 (право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом).
Кроме того, во время военного положения могут временно ограничивать права граждан, закрепленные в статье 43 (право на труд), статье 44 (те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов) и статье 53 (право на образование).
Что конкретно изменится с введением военного положения в стране и как это повлияет на украинцев, пишет newsone.ua.
О каких важных ограничениях стоит знать каждому украинцу?
Этот правовой режим предусматривает разного рода ограничения. В целом определено 24 пункта, среди которых:
- усиленная охрана объектов;
- трудовая повинность для трудоспособных для выполнения работ по ликвидации ЧП или общественно полезных работ;
- предприятия любой формы собственности могут использоваться для нужд обороны;
- принудительно могут отчуждаться частное или коммунальное имущество;
- комендантский час;
- особый режим въезда и выезда, ограничиваться передвижение граждан, иностранцев и лиц без гражданства;
- ограничения движения автомобилей;
- проверка документов, в случае необходимости – осмотр вещей, машин, грузов, служебных помещений и жилья;
- запрет на проведения мирных собраний, митингов, демонстраций, других массовых мероприятий;
- может подниматься вопрос о запрете политсил и партий, общественных объединений, если их деятельность направлена на "ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем";
- запрет или ограничение на выбор местонахождения или жительства;
- регулирование работы полиграфических предприятий, издательств, телерадиоогранизаций, СМИ, заведений культуры и пр. Они могут использоваться военными для проведения разъяснительной работы среди населения;
- запрет на передачу информации через компьютерную сеть;
- запрет на торговлю оружием, химическими или сильнодействующими веществами, алкоголем;
- особый режим в сфере производства и продажи медсредств с наркотическими средствами в составе;
- запрет на смену местожительства военнообязанных без разрешения военного комисара или подразделения СБУ, разведки;
- повинность для граждан и юридических лиц поселять у себя военных;
- может проводиться эвакуация населения;
- могут вводиться нормы по обеспечению населения продовольствием;
- могут устраняться с должностей руководители предприятий, организаций из-за невыполнения норм закона о военном положении.
Также важно уточнить, что в с период режима военного положения полномочия президента не могут быть прекращены. В случае, если срок полномочий главы страны истекает во время военного положения, то он продолжает свою работу до окончания срока военного положения. Кроме этого, не могут быть прекращены полномочия парламента, Кабмина, уполномоченного президента по правам человека, судей, прокуроров, а также контразведчиков и следователей.
Как проходит процедура введения военного положения?
Введение режима военного положения проходит в четыре этапа:
1. Сперва, соответствующее предложение президенту подает Совет нацбезопасности и обороны.
2. Затем, глава государства, рассмотрев данное предложение, издает указ о введении военного положения. В течение двух дней Верховная Рада должна утвердить его, в связи с чем собирается на внеочередное заседание.
3. Утвержденный парламентом указ немедленно объявляется через средства массовой информации.
4. Вместе с тем Украине в срочном порядке через генсека ООН информирует о параметрах введенного чрезвычайного положения государства, которые участвуют в Международном пакете о гражданских и политических правах.
Сколько может продлиться военное положение?
Опять же, согласно Закону, военное положение может быть введено на всей территории страны или в отдельных ее местностях. Этот момент должен быть четко отмечен в президентском указе.
Тем не менее Закон не устанавливает максимальной планки продолжительности военного положения, в отличие от чрезвычайного положения, которое не может длиться дольше 60 дней, что заложено в украинском законодательстве.
Также в указе президента должен содержаться исчерпывающий перечень прав и свобод человека и гражданина, который в течение действия военного положения будет ограничено.
Отмена военного положения
Режим военного положения отменяется указом президента в случае, если полностью устранена угроза нападения или опасности госнезависимости страны, а также ее территориальной целостности.
С соответствующим предложением к главе украинского государства может обратиться Собвез или парламент. Указ об отмене положения объявляется через средства массовой информации.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, жизнь, военное положение
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