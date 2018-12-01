- Эксперты заявили о самом сильном снижении цен на нефть за последние десять лет22:30
- Военное положение в Украине: резервистов и военнообязанных украинцев собирают на масштабные сборы – названа дата 22:15
- "Украине надо экстренно готовиться - одной акции Кремлю оказалось недостаточно", - прогноз Эйдмана 21:45
- У Сенцова серьезные проблемы с печенью и почками, - сестра21:34
- Пропаганда начала трещать по швам: оккупанты-ФСБшники в спешке отправили моряков в Москву21:13
- Украинцы штурмуют военкоматы: что происходит20:45
- Золотая растаможка: куда девать евробляху, если нет денег20:33
- Украина окружена 80-тысячной группировкой российских военных, - Порошенко20:15
- Военное положение на 30 дней: как изменится жизнь простых граждан19:45
- 35 миллионов на мелкие расходы: кто дарит нардепам чемоданы с деньгами19:30
Впечатляющая статистика: сколько украинцев не читают книги
В нашей стране 31% жителей никогда не читают книги.
Об этом сообщается в проекте «Чтение в Украине», которое провел центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова, результаты соцопроса опубликовало издание «Читомо».
Отмечается, что 11% украинцев читают книги каждый день, 17% - несколько раз в неделю, 20% - несколько раз в месяц и 21% - несколько раз в год.
Чтение книг занимает пятое место в рейтинге самого популярного досуга среди украинцев. Самое популярное занятие в свободное время – просмотр телепередач. Именно так ежедневно развлекается 58% опрошенных украинцев. Почти вдвое менее популярным досугом среди украинцев является чтение СМИ и активность в соцсетях.
Среди тех, кто никогда не читал книги, чаще всего встречаются жители западных и центральных регионов Украины (39% и 40% соответственно). Меньше всего тех, кто совсем не читает книги, в центральных регионах (22%).
Среди жителей больших городов в полтора раза реже встречаются такие, кто не читает книг, чем среди жителей сельских местностей.
Опрос был проведен в период с 28 октября по 1 ноября 2018 года. В нем приняло участие 2013 человек из 122 населенных пунктов по всей территории Украины.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, книга, статистика
- Донбасс подсчитал убытки и надеется на прибыль. Как мы выходим из кризиса
- Президент пообещал всем инвалидам ВОВ квартиры и машины
- Донбасс делает ставку на иностранные инвестиции
- По дружковцам бьют заводы и "нелегалы", автотранспорт и "железная" вода
- Донецкая теплосеть получит грант
- Донецкая железная дорога получила миллиардный кредит
- Восемь мариупольских школ начали сортировать мусор17:27
- Откуда пополняется нехватка личного состава НВФ «ДНР»13:40
- Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, потерь нет11:30
- У жителей Донбасса будет меньше времени на пересечение КПВВ08:45
- "ЛНР" и "ДНР" напуганы военным положением в Украине: боевики ждут наступления, объявлена срочная мобилизация 08:12
- Без воды, газа и света. В ОБСЕ рассказали о главной проблеме ОРДЛО07:50
- Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»07:10
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля рядом с ними07:00
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов22:17
- В Украине запретили въезд на оккупированный Донбасс для иностранцев21:15
- Эксперты заявили о самом сильном снижении цен на нефть за последние десять лет22:30
- Военное положение в Украине: резервистов и военнообязанных украинцев собирают на масштабные сборы – названа дата 22:15
- Современные приметы и суеверия22:01
- "Украине надо экстренно готовиться - одной акции Кремлю оказалось недостаточно", - прогноз Эйдмана 21:45
- У Сенцова серьезные проблемы с печенью и почками, - сестра21:34
- Пропаганда начала трещать по швам: оккупанты-ФСБшники в спешке отправили моряков в Москву21:13
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Украинцы штурмуют военкоматы: что происходит20:45
- Золотая растаможка: куда девать евробляху, если нет денег20:33
- Украина окружена 80-тысячной группировкой российских военных, - Порошенко20:15
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- Диетологи рассказали, какое мясо полезнее для здоровья13:55
- Умер Джордж Буш-старший11:00
- Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами10:30
- Чего хочет мужчина от женщины в зависимости от его знака Зодиака10:04
- Медики назвали эффективные народные средства от кашля09:30
- Не ведитесь: самые соблазнительные обманщики по знакам Зодиака07:38
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой
- Горловчанка, пережившая плен "ДНР": "Хочу, чтоб РФ не приходила в мой дом, чтоб никому не надо было умирать"
- Оккупанты ночью изрешетили пулями КПВВ "Майорск"
- В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов
- Сделайте уже этот блокпост платным: В соцсетях жалуются на пункт пропуска «ДНР»