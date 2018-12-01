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Зимние каникулы в Киеве начнутся раньше. Но три субботы будут рабочие

01.12.2018 14:42
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В этом году зимние каникулы в школах Ровно будут на неделю длиннее

Об этом сообщил начальник местного управления образования Василий Харковец, передает Радио Трек .

Начнется отдых у школьников 24 декабря и завершится 13 января.

Вместе с тем школьникам придется три субботы в декабре учиться.

Это 8, 15 и 22 декабря.

Источник : https://ru.espreso.tv 



Теги: Донбасс, Киев, каникулы
 
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