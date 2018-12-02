Остались при своем мнении. Путин рассказал о коротком разговоре с Трампом

02.12.2018 09:54

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о коротком разговоре с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита «большой двадцатки». Об этом сообщают российские СМИ, пишет ДонПресс.

Так, Путин отметил, что в беседе он изложил американскому коллеге свое видение российской агрессии в Черном море, при том, что у Трампа совершенно иная позиция. Российский глава заявил:

«Мы, что называется „на ногах“, — там все друг с другом общаются — мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море … У него Своя позиция по этим вопросам, проблем. У меня — своя. Мы во всяком случае остались при своем мнении, но во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента».