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Порошенко: "Бердянск и Мариуполь в опасности - приведен в действие план с сухопутным коридором в Крым"

02.12.2018 12:50
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Порошенко: "Бердянск и Мариуполь в опасности - приведен в действие план с сухопутным коридором в Крым"

Россия хочет оккупировать еще и украинские Мариуполь и Бердянск, чтобы получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

С настораживающим сообщением о планах РФ выступил президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Media Group, передает "Диалог.UA".

Порошенко, комментируя агрессию РФ в Керченском проливе, заверил, что это попытка Кремля расширить масштабы оккупации Ураины. "Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупирован Крым, захватив Мариуполь и Бердянск", - предупредил украинский лидер, отметив, что беззубая реакция

Запада только раззадоривает агрессора. "Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу роста масштабов российской агрессии", - кинул Порошенко "камень в огород" главы МИД Австрии Кнайсль, отплясывавшей на своей свадьбе с узурпатором РФ. Он подчеркнул, что сейчас в Украине "решается будущее свободного мира".



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Бердянск, Мариуполь, МИД, Керченский пролив, оккупация, Порошенко
 
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