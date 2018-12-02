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Путин заявил, что упростит получение паспортов РФ украинцами

02.12.2018 14:29
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Путин заявил, что упростит получение паспортов РФ украинцами

Президент России Владимир Путин заявил, что для граждан Украины будет либерализирована процедура получения российского гражданства.

Об этом передает РБК и novosti.dn.ua.

На пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Аргентине Путин прокомментировал ограничения въезда россиян в Украину.

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — сказал он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Аргентина, украинцы, паспорт
 
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