Путин заявил, что упростит получение паспортов РФ украинцами

02.12.2018 14:29

Президент России Владимир Путин заявил, что для граждан Украины будет либерализирована процедура получения российского гражданства.

Об этом передает РБК и novosti.dn.ua.

На пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Аргентине Путин прокомментировал ограничения въезда россиян в Украину.

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — сказал он.