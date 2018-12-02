Путин заявляет, что ему удалось обсудить с Трампом ситуацию в Керченском проливе

02.12.2018 11:51

Президент России Владимир путин заявляет, что ему удалось пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатке» в Аргентине.

По его словам, темой переговоров стала ситуация в Черном море, передает РБК и novosti.dn.ua.

«У президента США своя позиция, я проинформировал его о нашей позиции», — сказал Путин. на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Президент РФ подтвердил, что ранее оговоренная встреча была отменена американской стороной из-за событий в Керченском проливе.

Путин отметил, что встреча с Трампом «давно назрела», и выразил надежду на то, что она состоится, когда американская сторона будет к этому готова.