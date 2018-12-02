- В РФ назвали дату полномасштабного вторжения в Украину. ВИДЕО21:41
- Порошенко: Есть способ посадить Путина за стол переговоров21:13
- Когда закончится военное положение: Порошенко дал официальный ответ19:53
- Военное положение: начинаются массовые сборы15:12
- Путин заявил, что упростит получение паспортов РФ украинцами14:29
- Порошенко: "Бердянск и Мариуполь в опасности - приведен в действие план с сухопутным коридором в Крым"12:50
- Россия стянула на границу с Украиной 80 тысяч военных: озвучены тревожные данные12:29
- Путин заявляет, что ему удалось обсудить с Трампом ситуацию в Керченском проливе11:51
- Тревожное затишье: каким будет курс гривни в декабре10:34
- Остались при своем мнении. Путин рассказал о коротком разговоре с Трампом09:54
Военное положение: коснулись ли Донбасса изменения
Представители СММ ОБСЕ и волонтеры уверяют, что действие военного положения пока никак не отразилось на жизни Донбасса, пишет avdeevka.city.
«29 и 30 ноября на нескольких контрольных пунктах въезда-выезда в подконтрольных правительству районах Донецкой области офицеры Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы сообщили наблюдателям, что не получали специальных приказов относительно изменения процедур после введения военного положения. Некоторые офицеры сказали, что получили распоряжение более тщательно проверять личные вещи людей», - отмечается в отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 30 ноября).
Волонтер и проповедник Влад Маховский уверяет, что в Авдеевке, Первомайском, Нетайлово и Каменке, куда он и его команда доставляют помощь и где проводят служение, никаких изменений/ущемлений не замечено. «Всё, как и было, - делится Маховский. - Не бойтесь, "военное положение" уже пятый год идет».
Волонтер из Днепра Юрий Мысягин, который доставляет помощь военным, уверяет, что вчера проехал много блокпостов - все также как и месяц назад. «Движение протекает абсолютно спокойно. Останавливают, задают стандартные вопросы, времени забирает 30 секунд и едешь себе дальше, - описывает он. - Где-то как обычно проверяют документы. Где-то заглядывают в машину. Никаких затяжек времени и очередей. Никаких дополнительных военных усилений. Ну, может быть где-то и происходят какие-то скрытные военные усиления и передвижения, но этого не видно вообще. Все визуально течёт в своём рабочем стандартном режиме».
Мысягин иронично вопрошает: «А где спрашивается экспроприация личного транспорта у население для нужд армии, о котором разносили горячие головы на фейсбуке?? Где? Мы передвигаемся на хорошем бусике! Почему его не пытаются изъять? Непорядок. Это какое - то неправильно военное положение».
Теги: Донбасс, военное положение, изменение, проверки
- ЕС перевел Украине 600 млн евро
- "Артек" из детского лагеря превратился в секту для "путлерюгенда"
- Восточная граница с Россией обойдется Эстонии в 250 млн евро
- Стало известно об отказе на въезд в Украину для россиянок из-за военного положения – СМИ
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Что-то добавляют: В «ДНР» жалуются на ухудшение качества бытового газа22:07
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО20:46
- В ОРДО рассказали о «необычных снарядах НАТО». ВИДЕО20:18
- Хотел помочь Донбассу и ополчению: пропавшего на территории РФ гражданина США Рейли нашли мертвым в "ДНР"19:18
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди18:50
- Военные говорят, что не получали приказов об изменении процедуры пересечения КПВВ18:19
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта17:48
- Налоговая скидка для переселенцев: кто и как может ее получить17:10
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ по разным «причинам»16:49
- На Донбассе ОБСЕ засекли более 100 единиц тяжелой техники боевиков16:28
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Что-то добавляют: В «ДНР» жалуются на ухудшение качества бытового газа22:07
- В РФ назвали дату полномасштабного вторжения в Украину. ВИДЕО21:41
- Порошенко: Есть способ посадить Путина за стол переговоров21:13
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО20:46
- В ОРДО рассказали о «необычных снарядах НАТО». ВИДЕО20:18
- Когда закончится военное положение: Порошенко дал официальный ответ19:53
- Хотел помочь Донбассу и ополчению: пропавшего на территории РФ гражданина США Рейли нашли мертвым в "ДНР"19:18
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди18:50
- Военные говорят, что не получали приказов об изменении процедуры пересечения КПВВ18:19
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- Диетологи рассказали, какое мясо полезнее для здоровья13:55
- Умер Джордж Буш-старший11:00
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»
- Донбасс: в КПВВ на линии разграничения ввели новое ограничение
- Небо над Донбассом стало черным, техника дала сбой
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта