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Военное положение: начинаются массовые сборы

02.12.2018 15:12
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Военное положение: начинаются массовые сборы

В рамках введенного военного положения уже с 3 декабря в Украине начнется цикл мероприятий с участием резервистов и военнообязанных.

"Будут проведены собрания, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все мероприятия будут завершены до начала новогодних праздников", - сообщает пресс-служба ВСУ на сайте Минобороны Украины, передает avdeevka.city.

Подчеркивается, что меры мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в Вооруженные Силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил Украины.

"Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения Вооруженных Сил Украины, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия создания территориальной обороны и неприкосновенных запасов", - уточнили в Министерстве обороны.

Также сообщается, что в областях, в которых было объявлено военное положение, планируется проведение массовых сборов с участием военнообязанных территориальной обороны, которые продлятся 10 суток. В рамках сборов планируется отработать совместные действия бригад и батальонов территориальной обороны.



Теги: Украина, Донбасс, учения, военное положение, Новый год, мобилизация, ВСУ, Минобороны, резервисты
 
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