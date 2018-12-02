Война будет продолжаться: что Путин заявил об Украине на саммите G20

02.12.2018 08:24

Путин не устает уверять мировое сообщество в том, что Украина для РФ - близкая страна. Но при этом лидер страны-агрессора угрожает Украине продолжением боевых действий, а официальные украинские власти именует не иначе, как "партия войны", передает "Диалог.UA".

"Руководство Украины - партия войны, и пока оно у власти, она будет продолжаться", - заявил Путин по итогам саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. "Все забыли о жертвах пожара в Доме профсоюзов Одессе, говорят, что расследование идет, но итогов нет, "и тишина". России небезразлично, как будет развиваться ситуация в Украине, это близкая нам страна", - утверждал глава РФ. Также Путин разразился бредовым заявлением, что война в Украине якобы выгодна ее власти. "В Украине продолжается политика, направленная на ограбление своего народа — кому война, а кому мать родная" — сказал он. "Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике: виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор..." — заявил Путин. Не обошел вниманием российский лидер также и вопросы о военнопленных моряках. "Сейчас мы это не рассматриваем. Нам нужно доказать провокационный характер действий Украины", — выразился он. Путин также заверил, что никаких ограничений для украинцев Кремль не планирует. С Порошенко, по его словам, общаться будет продолжать, однако контакт дается тяжело. "Хотя непонятно, о чем говорить. Обещания не выполняются", — в своем духе продолжил президент РФ. Как известно, 25 ноября Россия напала на корабли ВМФ Украины в Керченском проливе. В результате этого РФ захватила 24 украинских моряка и украинские корабли. На фейковом суде в аннексированном Крыму было объявлено об аресте украинцев, которых обвинили в: "незаконном пересечении границы Российской Федерации".