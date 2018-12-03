Порошенко внес в Раду закон о прекращении дружбы с РФ

03.12.2018 17:45

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Законопроект №0206 в статусе неотложного глава государства внес 3 декабря, передает УП.

В то же время текст проекта закона на сайте парламента пока отсутствует.

Как сообщалось, 24 сентября Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.

Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО президент Петр Порошенко подписал 17 сентября - и после публикации 19 сентября он вступил в силу.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Формально действовать он должен до 1 апреля 2019 года.

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины было введено военное положение.

Источник: https://from-ua.com