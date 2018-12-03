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«Сделали правильно»: что говорят в Луганске о военном положении
В связи с введением военного положения в 10 областях Украины боевики усилили распространение фейков во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщает LIGA.net.
"Сейчас против Порошенко идет массированная агитация и пропаганда на росТВ. Все рассказывают про его банки, конфеты, заводы-пароходы, что у него теперь есть оружейный завод. А я думаю, что раз так они его сильно ненавидят, значит, он все делает правильно в Украине, и я бы за него голосовала. Я боюсь, что если Тимошенко выберут, то она сразу же сдаст наши национальные интересы, начнет мириться с Путиным", - отметила на правах анонимности луганчанка Марина.
Она подчеркнула, что очень хочет, чтобы наступил мир. "Хочу жить только в Украине, но примирение с Путиным считаю недопустимым", - добавила она.
Другой источник, луганчанин Сергей сказал, что поддерживает введение военного положения. "Да, нас тут пугают, что "отрежут, закроют", но Порошенко на то и президент, чтобы удержать ситуацию. Все сделали правильно. Знаете, что они людям внушают? Что это Порошенко - плохой, Турчинов - отвратительный, Яценюк - это вообще "потомок ада", а еще полтора десятка радикалов шины жгут. Эта маленькая группка русофобов дорвалась до "власти", - подчеркнул он.
Луганчанин добавил, что пророссийски настроенные люди поддаются такой пропаганде и поэтому не теряют надежды "объединиться с Россией навечно". "И таких тут хватает", - уточнил он.
"Но, правда-то в том, что как раз именно люди с мозгами справедливо, заслуженно ненавидят Россию, и еще долго будут ненавидеть, минимум лет 50", - рассказал он.
26 ноября 2018 года сообщалось, что у некоторых местных жителей в оккупации в связи с введением военного положения началась истерика.
"У некоторых истерика, что их "закроют, и они не смогут выехать", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
Другой собеседник уточнил, что в Донецке боевики пугают наступлением ВСУ. "Знакомый сегодня с семьей выехал. Страшно становится", - сказал дончанин Максим.
Он добавил, что сложно получить достоверную информацию. "Российская пропаганда со всех сторон. Кто может, тот читает интернет и пытается хоть как –то разобраться в ситуации", - объяснил он.
Военное положение в Украине ввели в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории, которые граничат со страной-агрессором РФ и Приднестровьем. Военное положение ввели в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Луганск, конфликт, военное положение
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