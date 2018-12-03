Телефон вместо паспорта? Что такое Mobile ID

03.12.2018 16:45

В начале ноября в Украине вступил в силу закон «Об электронных доверительных услугах», а вместе с ним – услуга Mobile ID. Отныне украинцы могут оформить СПД или получить выписку из госреестра только с помощью своего телефона. Как это возможно? Подробнее о новой услуге рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.



«Мобильный» паспорт

Mobile ID – это эквивалент собственноручной подписи, то есть цифровое удостоверение личности, в мобильном телефоне. Технология позволяет поместить всю персональную информацию о человеке на мобильную SIM-карту: электронную цифровую подпись (ЭЦП), идентификационный код, паспортные данные и тому подобное. Таким образом, только с помощью телефона можно подписывать электронные документы и пользоваться услугами государственных и коммерческих онлайн-сервисов.

Все эксперты уверяют, что преимущество Mobile ID – в высокой безопасности личных данных. Информация на SIM-карте закодирована и защищена паролями. Ее невозможно скопировать или удалить. Чтобы воспользоваться Mobile ID, нужно ввести два пин-кода: первый подтверждает доступ к SIM-карте, а второй – к электронной цифровой подписи. Поэтому в случае потери мобильного телефона посторонний человек не сможет активировать услугу. Впрочем, чтобы защититься от злоумышленников, нужно сразу заблокировать доступ к ЭЦП. Это можно сделать в Аккредитованном центре сертификации ключей.

Как оформить Mobile ID?

Услугу Mobile ID предоставляют мобильные операторы. Сейчас она доступна для контрактных и бизнес-клиентов «Киевстара» и «Vodafone». В то же время в Lifecell пока тестирует сервис и обещает запустить его для абонентов в следующем году.

Чтобы подключить Mobile ID, нужно обратиться в отделение оператора мобильной связи (сейчас это можно сделать в Киеве и Харькове, в зависимости от оператора). С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код. Мобильный оператор оформляет заявление и выдает специальную SIM-карту, которая поддерживает Mobile ID. При этом новая SIM-карта сохраняет предыдущий номер абонента. После этого остается последний шаг – регистрация и получение электронной цифровой подписи в Аккредитованном центре сертификации ключей. Тарифы на услугу Mobile ID каждый оператор определяет самостоятельно.

Например, SIM-карта Vodafone с функцией Mobile ID обойдется в 100 грн. За подключение услуги и оформление сертификата АЦСК придется заплатить еще 150 грн. При этом ежемесячная абонплата составит 15 грн. Стоит заметить, что услуга доступна для всех типов мобильных телефонов.

Согласно закону «Об электронных доверительных услугах», электронная цифровая подпись, хранящаяся на SIM-карте, действует два года. Затем ее придется обновить.

Как пользоваться?

Технология Mobile ID позволяет получать государственные услуги в Интернете только с помощью телефона. Пока Mobile ID ограничен двумя сферами: земельной и юстиции, но в будущем все государственные порталы, которые работают с онлайн-документами, должны интегрироваться с Mobile ID. В частности, сейчас с помощью мобильного можно получить выписку о земельном участке или о нормативной денежной оценке, зарегистрировать земельный участок, согласовать проекты землеустройства и получить информацию о владельце земельного участка. Также можно открыть или закрыть бизнес, а также получить выписки из бизнес-регистра.

Например, чтобы зарегистрировать бизнес с помощью Mobile ID, нужно зайти на сайт online.minjust.gov.ua и выбрать способ идентификации – Mobile ID. Затем необходимо указать свой номер телефона. На этот номер придет служебное SMS с уникальным кодом документа, который вы собираетесь подписать. После этого следует ввести пин-код доступа к SIM-карте, а затем – к личному ключу ЭЦП. Процедура завершена.

В Минюсте утверждают, что сервис Mobile ID удобнее, чем обычный ЭЦП, поскольку его проще получить. К тому же, SIM-карты позволяют гражданам одновременно работать и как физическое, и как юридическое лицо. Оформление документов с мобильного позволяет избегать беготни по кабинетам чиновников. Поэтому сервис экономит время и одновременно позволяет бороться с коррупцией в госучреждениях.

Mobile ID успешно работает в большинстве стран Евросоюза. И его появление в нашем государстве – это фактически «имплементация Украины в электронное цифровое пространство ЕС», – уверен министр юстиции Павел Петренко.

Как известно, интеграция в цифровой рынок ЕС – одна из стратегических целей нашего государства. Это неоднократно подчеркивал Президент Украины Петр Порошенко. В будущем власти планируют ввести Mobile ID в медицинском обслуживании, в сфере банковских и финансовых услуг, образовании и т.д. В Минюсте убеждены, что вскоре украинские граждане и бизнес смогут получать электронные услуги не только в Украине, но и на территории всего Евросоюза.





Материал Центра общественного мониторинга и контроля