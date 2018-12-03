Три этапа монетизации субсидий в Украине отменяются

03.12.2018 12:13

Правительство подготовило новое постановление, изменяющее прежние правила монетизации субсидий, пишет Сегодня. В документе несколько новшеств. Первое, и, главное, три этапа монетизации отменяются. С 1 января 2019 года (как было запланировано ранее) никто и никому субсидию живыми деньгами выдавать не будет. Это начнут делать после окончания отопительного сезона, то есть с 1 мая.



Для этого каждому украинцу, получающему субсидию, нужно будет подавать документы заново, и заявление, и декларацию с обязательным указанием номера мобильного телефона. После назначения новых субсидий в Министерстве социальной политики сформируют реестр субсидиантов, его передадут в «Ощадбанк», а также в службы, поставляющие услуги.



В «Ощадбанке» откроют единый счет, куда будут приходить деньги из госбюджета. А уже финансовое учреждение будет перечислять их службам. Но службы эти должны будут до 13 числа каждого месяца подавать заявки в банк по каждому потребителю. И только тогда до 18 числа этого месяца банк должен будет перечислить деньги.



И еще одно новшество для потребителя. Если задолженность по всем службам превысит 340 гривень, то субсидия отменяется автоматически, а на телефон потребителя приходит СМС-сообщение.



Эксперты считают такой механизм монетизации субсидий излишне сложным. И не совсем отвечающим обещаниям правительства по очень удобной схеме замены субсидий живыми деньгами.

Источник: https://zi.dn.ua