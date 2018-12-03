Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина обратилась в комитет по безопасности Международной морской организации из-за захвата кораблей ВМС ВСУ

03.12.2018 20:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина обратилась в комитет по безопасности Международной морской организации из-за захвата кораблей ВМС ВСУ

Как пишет replyua.net, на официальном сайте украинского посольства в Британии появилась информация, что власти Украинского государства заявили протест в комитете по безопасности на море Международной морской организации в связи с нападением на украинские военные катера в водах Керченского пролива.

В сообщении также отмечается, что тридцать четыре страны-члена поддержали позицию Украинского государства. В частности, в обнародованном сообщении говорится: «Третьего декабря 2018 года украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (IMO) выразила категорический протест России. Причиной тому стало вооруженное нападение и захват в плен троих украинских военных катеров и членов их экипажей».

Также стоит отметить, что власти Украины осудили всяческие факты дискриминационных проверок судов, которые следуют в украинские порты, ведь это нарушение Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних соглашений между Украиной и Россией.



Теги: Украина, Донбасс, ВМС, захват, ВСУ, заложники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх