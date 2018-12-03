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В Украине начинаются крупные сборы резервистов: все подробности, кого коснется и сколько продлятся
В Генштабе ВСУ ранее заявили, что сборы начнутся 3 декабря.
Их основная задача - уточнение задач ВСУ и Сил терробороны в рамках правового режима действующего в Украине военного положения. ВП, напомним, введено в 10 украинских регионах, передает "Диалог.UA".
Волонтер Мирослав Гай уточнил в своем Facebook, что с понедельника 3 декабря стартуют массовые сборы оперативного резерва первой очереди. На них вызовут не всех, а только определенные специальности. До Нового Года сборы будут окончены. Для бригад они буду длиться 15 дней, для учебных центров - 20 дней. "Сборы будут не во всех бригадах, а только в тех, где есть необходимость в подготовке конкретных специалистов", - уточнил волонтер.
В тоже время Гай добавил, что если Россия открыто проявит агрессию и начнется резкое обострение со стороны РФ, то тогда к сборам подключат и тех резервистов, которых в этот раз не задействуют.
"Но такой сценарий возможен только при расширении агрессии РФ и наступления", - уточнил Гай. Напомним, украинцам объяснили главные фейки о введенном военном положении, в которые не стоит верить. Также стало известно, что террористы "ДНР"/ЛНР" занервничали и объявили срочную мобилизацию своих наемниковиз-за ВП.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, военные, военное положение, ВСУ
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