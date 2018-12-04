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Блокада Азовского моря: Россия пошла на уступки Украине
Россия частично разблокировала движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, по состоянию на 3 декабря 2018 года наблюдается движение кораблей.
"Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Их останавливают российская сторона, досматривает, как и раньше, однако частично движение восстановлено", — заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход — одно. Еще девять судов находятся у причалов портов.
Омелян подчеркнул, что разблокирование портов стало возможным благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также благодаря вниманию со стороны иностранных медиа.
"…Мы сделали расширенную совместную пресс-конференцию в порту Мариуполь для иностранных медиа. Проинформировали о нарушениях международного права со стороны Российской Федерации, экономических и геополитических угрозах блокирования портов Азова, а также призвали международное сообщество выступить единогласно в защиту демократии, мира и свободы в Украине", — пояснил министр.
Он выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков.
При этом глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал отмечает, что в Керченском проливе находятся около 170 судов, ожидающих прохода в обоих направлениях, передает "Интерфакс-Украина".
"На сегодня в Керченском проливе сосредоточены около 170 судов, они ждут прохода в обе стороны… Идет тихая экономическая блокада. Практически режим они не изменили, только усложнили. Соответственно такое количество судов в маленьком проливе оказывает влияние и на безопасность судоходства", - рассказал он.
По его словам, Россия пропускает собственные и иностранные суда, которые идут в их порты, в первую очередь, а в последнюю очередь пропуск предоставляется украинским кораблям.
Теги: Россия, Донбасс, движение, Азовское море, блокада, корабли
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