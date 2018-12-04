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Януковича хотят вывезти из России: названа новая страна и причина переезда

04.12.2018 19:01
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Януковича хотят вывезти из России: названа новая страна и причина переезда

Сбежавшего в Москву экс-президента Украины Виктора Януковича могут вывезти из России в Израиль.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил адвокат бывшего президента Александр Горошинский, передает dialog.ua.

Он отметил, что Януковича в Израиль должны доставить на лечение в связи с полученной экс-президентом травмой. Горошинский подчеркнул, что во время поездки в Москву он не смог встретиться с Януковичем, однако провел переговоры с приглашенным врачом из Израиля - известным хирургом Эялем Аттиасом.

Израильский хирург прибыл в Москву для консультирования по поводу ситуации с лечением Януковича - СМИ ранее сообщили о проблемах бывшего президента с позвоночником и коленом после травмы.

Врач также отметил, что дальнейшие обследования Януковича и его лечение врачи хотят провести в Израиле, обсуждая возможность и организацию его переезда.

Адвокат отметил, что раскрывать детали диагноза и название клиники он не станет, однако документы в украинский суд он уже готовит.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Израиль, суд, переезд, травма, Янукович, соцсети
 
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