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Погода на 5 декабря: в Украину идет шторм

04.12.2018 23:42
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Погода на 5 декабря: в Украину идет шторм

Погода в Украине в среду, 5 декабря, местами будет пасмурно с прояснениями, а местами - снег с дождем и штормовой ветер. Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

"5 декабря в Украине будет все: мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туманы, снег, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки. Осадки в виде дождя и мокрого снега принесет атмосферный фронт. Выпадать они будут местами", - отметила она.

Кроме этого, на западе вероятен штормовой северо-западный ветер.

Осадки ожидаются в части западных областей, на севере, юге и в центральных районах страны. На остальной территории будет облачно с прояснением, без существенных осадков.

Теплее всего будет на юге. В частности, в Крыму воздух прогреется до 4...6 градусов с плюсовой отметкой. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях-до + 2...+4 градусов.

Холоднее всего будет в восточных регионах. Там столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов.

Водителям следует быть осторожными из-за тумана и гололеда на дорогах. А вот пешеходов Диденко предупреждает об образовании сосулек. Из-за оттепели они могут появляться на крышах домов и деревьях, поэтому следует избегать прогулок вблизи таких опасных участков.

В Киеве 5 декабря вероятен мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололед и гололедица.

Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +3 градусов.

Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород - +1...+3
  • Львов - +1...+3
  • Ивано-Франковск - +1...+3
  • Тернополь - 0...+2
  • Черновцы - 0...+2
  • Хмельницкий - 0...+2
  • Луцк - 0...+2
  • Ривне - 0...+2
  • Житомир - +0...+2
  • Винница - +1...+3
  • Одесса - +2...+4
  • Николаев - 0...+2
  • Херсон - +2...+4
  • Симферополь - +4...+6
  • Кропивницкий - +1...+3
  • Черкассы - +0...+2
  • Чернигов - 0...+2
  • Сумы-0... + 2
  • Полтава - 0...+2
  • Днепр - +1...+3
  • Запорожье - +1...+3
  • Донецк - 0...+2
  • Луганск - 0...+2
  • Харьков - 0...+2
  • Киев - +1...+3 
Источник: http://podrobnosti.ua 


Теги: Украина, Донбасс, погода, шторм
 
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