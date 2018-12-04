Украинские корабли и катера переведены в полную боеготовность

04.12.2018 13:27

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность.

«Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море», — сказал Цигикал.

Он также отметил, что с 1 декабря введено в штат управление Морской охраны.

«Чтобы объединить усилия мы создали морское региональное управление», — отметил Цигикаль.

Сейчас украинские пограничники осуществляют сопровождение судов в акватории Азовского моря.