Украинские порты в Азовском море частично разблокированы

04.12.2018 10:28

Порты «Бердянск» и «Мариуполь» разблокированы частично. Суда осуществляют движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов.

Их по-прежнему останавливает и осматривает российская сторона, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передают novosti.dn.ua.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - одно. Еще девять судов находятся у причалов портов.

Омелян напомнил, что международное сообщество уведомлено о ситуации в Азовском море – «об экономических и геополитических угрозах блокирования портов».

Он выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины сообщило, что в Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов вследствие блокирования РФ Керченского пролива.