Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Бомба замедленного действия: Кабмин готовит заробитчанам новогодний «сюрприз»

05.12.2018 13:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бомба замедленного действия: Кабмин готовит заробитчанам новогодний «сюрприз»

В Кабмине снова заговорили  о необходимости налогообложениясредств, которые пересылают в Украину граждане, работающие за границей

Посчитав, что заробитчане ежегодно пересылают домой 6,5 миллиардов долларов, в Кабинете министров решили: эти доходы, как и любые другие, пора облагать налогами, передает Znaj.ua.

Министр социальной политики Андрей Рева мотивировал подобную инициативу тем, что пора вывести из тени такой источник дохода. Это, мол, принесет в бюджет дополнительные средства и восстановит социальную справедливость.

«Люди, которые работают в Украине, платят налог на доходы физических лиц, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по «белому», удерживают и бюджетников, и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто-то работает за границей, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства», – пояснил чиновник.

Чтобы избежать дополнительных проверок, гражданам придется декларировать эти доходы.

«Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018 года, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или другие», – заявил Рева.

 

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, заграница, заработок, Кабмин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх