Бомба замедленного действия: Кабмин готовит заробитчанам новогодний «сюрприз»

05.12.2018 13:35

В Кабмине снова заговорили о необходимости налогообложениясредств, которые пересылают в Украину граждане, работающие за границей

Посчитав, что заробитчане ежегодно пересылают домой 6,5 миллиардов долларов, в Кабинете министров решили: эти доходы, как и любые другие, пора облагать налогами, передает Znaj.ua.

Министр социальной политики Андрей Рева мотивировал подобную инициативу тем, что пора вывести из тени такой источник дохода. Это, мол, принесет в бюджет дополнительные средства и восстановит социальную справедливость.

«Люди, которые работают в Украине, платят налог на доходы физических лиц, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по «белому», удерживают и бюджетников, и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто-то работает за границей, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства», – пояснил чиновник.