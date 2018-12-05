- Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры22:36
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море 21:15
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Савченко объявила голодовку20:16
- Украину предупредили об опасном плане Путина против украинских моряков20:08
- Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?19:55
Бомба замедленного действия: Кабмин готовит заробитчанам новогодний «сюрприз»
В Кабмине снова заговорили о необходимости налогообложениясредств, которые пересылают в Украину граждане, работающие за границей
Посчитав, что заробитчане ежегодно пересылают домой 6,5 миллиардов долларов, в Кабинете министров решили: эти доходы, как и любые другие, пора облагать налогами, передает Znaj.ua.
Министр социальной политики Андрей Рева мотивировал подобную инициативу тем, что пора вывести из тени такой источник дохода. Это, мол, принесет в бюджет дополнительные средства и восстановит социальную справедливость.
«Люди, которые работают в Украине, платят налог на доходы физических лиц, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по «белому», удерживают и бюджетников, и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто-то работает за границей, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства», – пояснил чиновник.
Чтобы избежать дополнительных проверок, гражданам придется декларировать эти доходы.
«Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018 года, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или другие», – заявил Рева.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, заграница, заработок, Кабмин
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?19:55
- Трудовое рабство в ОРЛО: хозяин заставлял работать и сажал на цепь19:40
- Боевики «ДНР» на блокпостах фотографируют людей и берут отпечатки пальцев19:28
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью 19:10
- В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко17:45
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла17:30
- Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры22:36
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море 21:15
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Савченко объявила голодовку20:16
- Украину предупредили об опасном плане Путина против украинских моряков20:08
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
- Астрологи создали гороскоп любви на декабрь10:00
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте
- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети