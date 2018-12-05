Готовится совместный удар ЕС и США по Кремлю: на этот раз пощады не будет

05.12.2018 08:30

Уже в ближайшее время США и Евросоюз накажут Россию за пиратский захват 3 кораблей ВМС Украины в Черном море.

Обещают болезненные санкции. Удар по РФ анонсировали в Госдепе США, передает "Диалог.UA".

Россия захватила корабли ВМС Украины еще 25 ноября в нейтральных водах Черного моря. В плену оказались 24 украинских моряка, над которыми россияне устроили позорное судилище. Запад не намерен мириться с такой вопиющей агрессией и нарушением международных договоров. "Мы рассматриваем большое количество средств как со стороны США, так и в координации с нашими союзниками", - заверили во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов.

Они заверили, что миру они будут продемонстрированы уже в ближайшие дни. "Мы с союзниками сформулируем совместное послание и начнем действовать", - заверили в США.

Сам захват украинских кораблей в Госдепе назвали "неприемлемым актом агрессии". "На протяжении последних дней мы очень плотно координировали действия с европейскими союзниками как в формате НАТО, так и в формате ЕС", - подчеркнули американцы, уточнив, что РФ ожидает реакцию "нужного масштаба" на произошедшее беззаконие в Керчи.



Источник: www.dialog.ua