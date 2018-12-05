Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры

05.12.2018 22:36

В Украине к концу года ожидается сезонный скачок цен на мясо и молоко еще на 1−2%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«До конца года мы ожидаем рост цен на молочную группу на 1−2%. Мясо тоже возрастет на уровне этих процентов», — отметил эксперт.

По мнению эксперта повышение цен на молочные продукты в Украине обусловлено исключительно сезонными причинами — переходом крупного рогатого скота с пастбищ в закрытые помещения и падения надоев.



Также эксперт добавил, что рост цен на мясо вызван сокращением поголовья скота, а также из-за убытков, связанных с африканской чумой свиней.



Такое подорожание мясо-молочную группу продуктов, по мнению специалистов, не касается возможного более существенного подорожания продовольствия во время предпраздничного ажиотажа пред Новым годом.

Источник: https://donpress.com