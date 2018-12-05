Крымский мост не достроят: на сооружении оккупантов обнаружили новую масштабную проблему

05.12.2018 14:03

Керченский мост в аннексированном Крыму продолжается смещаться, из-за чего оккупанты могут не достроить железнодорожную часть сооружения.

На объекте зафиксировали несколько критических участков, где происходит смещение. Некоторые части сооружения проседают со скоростью 89 мм/год, другие, наоборот, поднимаются со скоростью до 52 мм/год, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Крым.Реалии".

Гидрогеолог из России Юрий Медовар подтвердил, что на сооружении одна опора проседает, через 30 метров соседняя, наоборот, поднимается, поэтому прокладывать ювелирно ровные рельсы в таких условиях невозможно.

В случае если оккупанты таки достроят железнодорожную часть объекта, по словам эксперта, может случиться катастрофа - составы сойдут с рельсов. В МинТОТ Украины отмечают, что если Керченский мост будет смещаться, то Москва будет переносить запуск железной дороги. Кроме того, украинский телеканал показал кадры, как переправа проседает и перекашивается, что подтверждает печальные прогнозы экспертов. Ранее инженер и мостостроитель объяснил, почему "проект тысячелетия" в Керчи обречен на катастрофу.

Также военный обозреватель рассказал, что скрывает Кремль за нападением в Азове относительно Крымского моста.



Источник: www.dialog.ua