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Курить на балконе запретят: новый закон уже в Раде
Новые ограничения для курильщиков всколыхнули украинцев
Увеличение штрафов, подорожание сигарет и запрет курить на балконах – такие пункты в частности содержит зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №4030а.
Отметим, многих обрадовал запрет курения на балконах. Украинцы пишут, что из-за курения соседей вынуждены дышать вредным дымом. И даже более того, брошенные с балкона бычки становятся причиной пожаров. А договориться с курильщиками нереально.
«Давно нужно запретить курить на балконах. Дым при курении распространяется вниз и вверх, попадает в других квартир, так что задохнуться можно. Просьба не курить, не помогают, е и посылают. Окурки летят вниз на балконы, происходит возгорание, на моем балконе такой окурок сделал пожар», «Было много пожаров от таких курильщиков, да еще и окурки на голову бросают людям!», «Давно страдаем от курильщиков крартир, расположенных ниже этажами … это ужас! И объявления писали, вежливо побудили к уважению других проживающих, в частности детей. Реакции ноль», — пишут в сети.
Курильщики, конечно же, возмущены такими нововведениями и считают, что это ограничивает их права. Однако нашлись и те, кто отреагировал на ситуацию с юмором.
«С такими ценами на сигареты, курильщики имеют право курить даже на нефтебазе», «Вот прямо вижу эту картину маслом, я на балконе курю а под ним дежурят полицейские что бы выписать мне штраф привязать его к воздушном шарику и доставить мне», — пишут в сети.
В то же время многие сомневаются, что этот запрет кто-то будет исполнять. Приводится аналогия с запретом на курение в общественных местах.
«Запретили курить в общественных местах. И что? Редко кто выполняет этот закон. Все остановки общественного транспорта в окурках», «»У нас на сегодня есть закон, запрещающий курить в общественных местах. И что? Кто придерживается этого закона?», «Ой я вас умоляю )) в общественных местах тоже курить запрещено, менты сами курят, с кого брать пример? ??? Если менты сами нарушают закон», «Сейчас запрещено курить на остановках, улицах и публичных местах и что все прямо не курят??? Мало того что курят-даже урны не ищут», — пишут в сети.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, закон, курение, запрет, Верховная Рада
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