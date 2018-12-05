- Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры22:36
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море 21:15
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Савченко объявила голодовку20:16
- Украину предупредили об опасном плане Путина против украинских моряков20:08
- Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?19:55
Названа окончательная дата объединительного собора церквей Украины
Как стало известно replyua.net со ссылкой на «Апостроф», объединительный собор православных церквей Украины будет созван пятнадцатого декабря текущего года, о чем проинформировали источники в церковных кругах.
Как сообщил источник, на соборе должен быть утвержден устав единой поместной украинской православной церкви. Кроме того, в ходе собора нужно избрать предстоятеля новой церкви. В результате именно избранный предстоятель должен будет получить томос из рук Константинопольского патриарха.
Как ранее уже сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей, 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии. Для этого священный Синод объявил о снятии с предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария и патриарха Филарета анафемы, наложенной представителями РПЦ.
Теги: Украина, Донбасс, религия, церковь
- В Донбассе сократился улов рыбы
- Появилось срочное распоряжение относительно ценностей УПЦ МП, в храмах переполох
- Депозиты подешевеют, а гривне чуть-чуть «полегчает»
- Донецку дали семь лет на обоснование строительства метро
- Два сценария экспертов: что произойдет с валютой?
- ПИБ выделит 240 миллионов кредита госшахтам
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?19:55
- Трудовое рабство в ОРЛО: хозяин заставлял работать и сажал на цепь19:40
- Боевики «ДНР» на блокпостах фотографируют людей и берут отпечатки пальцев19:28
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью 19:10
- В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко17:45
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла17:30
- Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры22:36
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море 21:15
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Савченко объявила голодовку20:16
- Украину предупредили об опасном плане Путина против украинских моряков20:08
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
- Астрологи создали гороскоп любви на декабрь10:00
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте
- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети