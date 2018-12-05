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Непогода нанесла сокрушительный удар по украинцам: Кто в зоне риска
С приходом зимы в Украину, работники травмпунктов заговорили об очередном аншлаге
Об этом сообщают украинские журналисты.
«С приходим зимы гололед массово отправляет украинцев на больничный. В травмпунктах сейчас аншлаг. Врачи говорят, в группе риска – пенсионеры. Эксперты советуют при падении желательно группироваться. Научить этом могут в спортивных секциях. Кроме того физкультура помогает пожилым людям сохранить эластичность связочного аппарата», — говорится в сообщении.
Более того, украинцам рассказали, что является наиболее опасной травмой для здоровье в этот период.
«Врачи предупреждают, один из самых тяжелых переломов – перелом шейки бедра. Бывают случаи, когда человек с разгоном падает на спину. Поэтому, если чувствуете, что теряете равновесие, подтяните колени к груди и старайтесь упасть на бок», — подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, каждый водитель должен понимать тонкости управления автомобилем при любых погодных условиях
№ 1. Большинство аварий случаются на поворотах. Для того, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения, нужно заранее снизить скорость, и не нажимать резко на педаль газа. Ускоряться лучше после проезда данного участка дороги.
№ 2. Обязательно нужно соблюдать дистанцию. При гололеде тормозной путь увеличивается, поэтому дистанция между машинами должна быть больше в 2-3 раз.
№ 3. Нужно быть предельно внимательным перед пешеходными переходами. Лучше заранее снизить скорость, так как некоторые пешеходы любят резко выбегать на проезжую часть.
№ 4. Во время гололеда, тяжело ехать в гору, даже если она имеет небольшой уклон. Чтобы улучшить сцепление с дорожным покрытием, нужно нажимать газ очень плавно, и поворачивать руль в разные стороны. Если машина с механической коробкой передач, то трогаться нужно со 2 передачи, чтобы движение было плавным.
№ 5. В гололед необходимо правильно пользоваться педалью тормоза. Это значит, что при резком торможении, машина может стать неуправляемой, и уйти в занос.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, погода, зима, непогода, гололед
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