Порошенко сделал важное заявление относительно даты выборов президента Украины

05.12.2018 11:30

Украинский лидер заявил, что президентские выборы состоятся в назначенный день, несмотря на заявления о том, что военное положение – якобы предлог, чтобы сместить дату голосования.

Порошенко сообщил, что по его просьбе глава Верховной Рады внес предложение относительно определения даты президентских выборов в Украине на 31 марта 2019 года, информирует "Диалог.UA".

Глава Украины заявил, что гарантирует проведение голосования именно в этот день.

По его мнению, единственное, что может помешать этому, открытая агрессия страны-оккупанта. Порошенко отметил, что в этом случае нужно будет защищать страну.

Ранее украинский лидер рассказал, что не жалеет о том, что запретил российские соцсети в Украине. Также он назвал единственное условие, при котором украинская экономика будет идти вверх. Напомним, в Сети показали кадры, которые демонстрируют главное отличие Порошенко от Путина.



Источник: www.dialog.ua