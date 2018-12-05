Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Украине

05.12.2018 18:45

На территории Украины завтра, 6 декабря, ожидается прекращение осадков, но при этом температура воздуха снизится.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, отметив, что в восточных областях прогнозируется снег с дождем. Столбики термометра ночью покажут 0-5 мороза, днем от 3 мороза до 1 тепла. На востоке страны ночью и днем около нуля, в южной части до + 1 + 5 градусов.



В украинской столице завтра ночью - мокрый снег, днем - без осадков. Температура воздуха в Киеве составит ночью и днем 0-2 градуса мороза, но уже вечером похолодает до -3-5 градусов. Кроме того, синоптик предупредила, что в пятницу, 7 декабря, мороз усилится, а также ожидается гололедица.



По прогнозу Укргидрометцентра, 5 декабря в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица, в южной части ночью и утром туман.