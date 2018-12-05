У Путина сдали "принципиальные" позиции: РФ согласна обсуждать обмен захваченных моряков Украины - Песков

05.12.2018 16:00

В среду, 5 декабря, власти России заявили о том, что Москва не отрицает возможность рассмотрения предложений по обмену захваченных украинских моряков.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль готов рассматривать предложения по обмену плененных в Керченском проливе моряков Украины, передает "Диалог.UA".

"Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться", - ответил официальный представитель Владимира Путина на вопрос о предложениях Киева по обмену. "Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу", – добавил Песков. Также в Кремле подчеркнули, что в России продолжится "суд" над незаконно захваченными украинскими моряками.

"Звучащая на Западе критика не является поводом для отмены предусмотренных российским законодательством процедур", - заключил Песков.



Источник: www.dialog.ua